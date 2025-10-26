Eispiraten-Shutout gegen Vizemeister aus Ravensburg
Crimmitschau - Das ist mal ein Statement! Die Eispiraten streiften die 3:6-Derbyniederlage aus Weiden mit einer bockstarken Vorstellung gegen Vorjahresfinalist Ravensburg Towerstars ab. Nach 60 Minuten hieß es für Dominic Walsh & Co. zuhause vor 2247 Zuschauern 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).
Kapitän Walsh (4.) war es, der eine piekfeine Kombination über Corey Mackin und Dylan Wruck zum 1:0 abschloss. Da war sie wieder, die Top-Reihe der Eispiraten.
Anders als am Freitagabend und letzten Sonntag gegen Bietigheim trat aber nicht nur sie offensiv in Erscheinung. Tim McGauley (23.) aus der zuletzt blasseren dritten Reihe zerstörte Ravensburgs Spielaufbau mit dem 2:0 gegen erstaunlich unauffällige Gäste.
Die zweite Reihe legte nach: Louis Brune (40.) sorgte elf Sekunden vor Ablauf des zweiten Drittels gegen die im eigenen Puckbesitz extrem unter Druck gesetzten Towerstars für die durchaus komfortable Führung.
Die geriet auch im Schlussabschnitt nie in Gefahr, weil Crimmitschau einfach wacher war, immer eng am Mann stand und Geburtstagskind Kevin Reich das, was auf sein Gehäuse kam, unaufgeregt wegfischte.
4:28 Minuten vor Schluss ging Ilya Sharipov vom Eis und Bohuslav Subr All-in. Wruck (57.) beseitigte dann die letzten Zweifel.
Titelfoto: Thomas Heide