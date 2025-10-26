Eispiraten-Shutout gegen Vizemeister aus Ravensburg

Crimmitschau - Das ist mal ein Statement! Die Eispiraten streiften die 3:6-Derbyniederlage aus Weiden mit einer bockstarken Vorstellung gegen Vorjahresfinalist Ravensburg Towerstars ab. Nach 60 Minuten hieß es für Dominic Walsh & Co. zuhause vor 2247 Zuschauern 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

Schönes Geschenk: Eispiraten-Goalie Kevin Reich (l.) hielt an seinem 30. Geburtstag seinen Kasten sauber. © Thomas Heide

Kapitän Walsh (4.) war es, der eine piekfeine Kombination über Corey Mackin und Dylan Wruck zum 1:0 abschloss. Da war sie wieder, die Top-Reihe der Eispiraten.

Anders als am Freitagabend und letzten Sonntag gegen Bietigheim trat aber nicht nur sie offensiv in Erscheinung. Tim McGauley (23.) aus der zuletzt blasseren dritten Reihe zerstörte Ravensburgs Spielaufbau mit dem 2:0 gegen erstaunlich unauffällige Gäste.

Die zweite Reihe legte nach: Louis Brune (40.) sorgte elf Sekunden vor Ablauf des zweiten Drittels gegen die im eigenen Puckbesitz extrem unter Druck gesetzten Towerstars für die durchaus komfortable Führung.