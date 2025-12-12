"Etwas Besonderes!" Eispiraten-Kapitän Walsh schreibt heute Geschichte

Crimmitschau - "The great eight" macht am Freitag die 670 voll! Dominic Walsh (36), Kapitän und Urgestein der Eispiraten , bestreitet gegen die Blue Devils Weiden sein 670. Pflichtspiel.

André Schietzold (38). © ETC/Tommy Valdivia Castro

Die Rückennummer acht wird damit zum alleinigen Crimmitschauer Rekordhalter und löst André Schietzold (38) ab, mit dem sie letzten Sonntag bereits gleichgezogen hatte. "Ich freue mich auf mein Rekordspiel, das ist etwas Besonderes für mich! Aber im Mittelpunkt stehen die drei Punkte", stellt sich "Walshi" ganz in den Dienst der Mannschaft.

Auf ihn und die erste Reihe war in dieser Saison bislang sehr oft Verlass. Mit Walsh (14 Tore) und Corey Mackin (22 Assists) stellen die Westsachsen den besten Torjäger und Vorbereiter der DEL2. Mackin ist zugleich mit 31 Punkten bester Scorer der Liga. Walsh (27 Punkte) und Dylan Wruck (26 Punkte) befinden sich in dieser Wertung ebenfalls unter den Top zehn.

Komplettiert wird die starke erste Reihe von Mirko Sacher, der mit plus/minus 18 den besten Defensivwert vorweist, sowie Adam McCormick, dem viertbesten Offensivverteidiger nach Scorerpunkten.