Eispiraten trotzen Grippewelle und krönen perfektes Wochenende

Ravensburg - Durch eine Grippewelle arg geschwächte Eispiraten siegten am Sonntag in Ravensburg mit 3:1 (0:1, 1:0, 2:0). Es war der Abschluss eines perfekten Wochenendes mit dem Erfolg gegen Weiden (2:1) und dem Walsh-Jubiläum am Freitag.

Dominic Walsh bedankt sich bei den Fans. © Andreas Kretschel

Der komplette Sahnpark erhob sich, und in der Heine-Kurve wurde eine tolle Choreo aufgefahren, als Dominic Walsh sein 670. Pflichtspiel gegen die Blue Devils bestritt. Fast hätte der 36-Jährige den Abend mit einem eigenen Tor gekrönt.

Und schon das war ein Husarenritt, mit extrem dezimierten Kader. So fehlten Kevin Reich, Maxim Trepanier, Mario Scalzo, Tim McGauley und Louis Brune krankheitsbedingt neben den Langzeitverletzten.

In Ravensburg wurde es noch einen Zacken schärfer. Nur zweieinhalb standen vier Towerstars-Reihen gegenüber. "Respekt an die Mannschaft da drüben", lobte Ravensburgs Thomas Reichel den Auftritt seines Ex-Teams.