Heftige Derby-Niederlage: Füchse verhauen Eispiraten

Weißwasser - "Ihr könnt nach Hause fahren", schallte es knapp vier Minuten vor Ende aus dem Füchse-Block. Weißwasser zog den Eispiraten im letzten Drittel den Stecker und feierte ein deutliches 6:2 (2:1, 1:0, 3:1), wodurch man in der Tabelle am Derby-Gegner vorbeizog.

Eispiraten-Goalie Kevin Reich musste gleich sechsmal hinter sich greifen. Von den Füchse-Fans gab's reichlich Häme für den geprügelten Derbygegner. © Thomas Heide

"Wir sind in einer kritischen Situation, wenn wir so weitermachen", urteilte Eispirat Louis Brune hinterher.

Dabei fand man trotz kurzem Line-up perfekt ins Derby. Dennis Shevyrin (10.) überrumpelte Füchse-Goalie Lennart Neiße von der blauen Linie in den rechten Winkel.

Die Gäste gleich wieder an der Blauen und diesmal mit dem leichtsinnigen Puckverlust. Nur 29 Sekunden nach dem 0:1 ging Christopher Theodore (10.) in Penalty-Manier auf Kevin Reich zu - 1:1.

Kurz vor der Drittelpause probierte es John Broda (20.) mit der Rückhand - Reich erneut geschlagen. Wie die Tore fielen, war aus Eispiraten-Sicht zu billig. Nächstes Beispiel gefällig? Reich ließ Alexander Doschs Schuss (23.) durch die Fanghand.