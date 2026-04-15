Eispiraten finden Mackin-Ersatz: Top-Torjäger Adams kommt aus Vorarlberg

Crimmitschau - Haben die Eispiraten ihren Ersatz für Goldhelm Corey Mackin (wechselt zur DEG) gefunden? Diese Hoffnungen verknüpfen sich zumindest mit dem ersten Neuzugang Collin Adams. Der 27-jährige Offensivspieler kommt von den Pioneers Vorarlberg aus der österreichischen ICE Hockey League und wird im Team von Cheftrainer Jussi Tuores (37) die zweite Importstelle besetzen.

Collin Adams (27) spielte zuletzt bei den Pioneers Vorarlberg in der österreichischen ICE Hockey League. © imago/Beautiful Sports

"Mit Collin haben wir einen spielstarken Stürmer mit Scoring-Qualitäten verpflichtet. Er kann sowohl als Center als auch als Winger spielen und soll die entstandene Lücke von Corey Mackin füllen", sagt Eispiraten-Gesellschafter und Teammanager Ronny Bauer.

Mackin war vor eineinviertel Jahren ebenfalls aus Österreichs Top-Liga von Innsbruck in den Sahnpark gewechselt und schlug sofort ein. Wiederholt sich das nun bei Adams?

Nach dem Draft-Pick von den New York Islanders (ohne NHL-Einsatz) und Einsätzen für deren Farmteam Bridgeport Islanders folgte 2024 mit dem Wechsel in die slowakische Liga zu HC Banska Bystrica der Schritt nach Europa.

Dort überzeugte Adams mit 29 Scorerpunkten (14 Tore/15 Assists). Vor der vergangenen Saison ging es zu den Pioneers Vorarlberg, wo er mit 17 Treffern Top-Torjäger wurde und insgesamt 31 Scorerpunkte sammelte.