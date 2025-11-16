Magere Punkte-Ausbeute für Eispiraten: McGauley rettet einen Punkt

Crimmitschau - Magerer Beutezug: Die Eispiraten holten am Wochenende nur einen Punkt. Nach dem 2:5 am Freitag bei den Lausitzer Füchsen, gab es am Sonntag vor 3747 Zuschauern daheim ein 3:4 nach Penaltyschießen gegen die Kassel Huskies.

Tim McGauley (l.) half hier vorm eigenen Kasten. Kurz vor Schluss stand er auf der anderen Seite richtig. Er glich er zum 3:3 aus. © IMAGO/Mario Jahn

Die Westsachsen hatten etwas zu verdauen, im Fuchsbau am Freitag führten sie nach 40 Minuten 2:1 und kamen noch unter die Räder.

Dass sie sich erholt hatten, zeigten sie sofort. Louis Brune (7.) brachte die Eispiraten früh in Führung, doch Kassel konterte durch Andrew Bodnarchuk sofort zum 1:1 (9.).

Auch das warf noch keinen aus der Bahn, da Dominic Walsh (12.) schnell zurückschlug.



Aber so richtig Ruhe kam nicht rein. Noch vor der ersten Pause hieß es 2:2 (18.) durch Bode Wilde. Die Eispiraten kamen mit der harten Gangart der Hessen nicht klar, bemängelte auch, dass die Schiris zu viel laufen ließen. Nach dem 2:3 durch Yannik Valenti (31.) drohte eine Nullrunde am Wochenende.