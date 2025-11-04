Krefeld-Coach Popiesch lobt Eispiraten: "Dass Crimmitschau gefährlich ist, weiß wohl jeder"
Crimmitschau - "Dass Crimmitschau gefährlich ist, weiß jetzt wohl jeder in der Liga", meinte Krefelds Coach Thomas Popiesch (60) anerkennend über die Leistung, die die Eispiraten zweimal gegen seine Pinguine gezeigt hatten. Zum Auftakt gab's das 4:1 im Sahnpark. Im letzten Spiel vor dem Deutschland-Cup das knappe 3:4.
Dazwischen lagen zwölf weitere Hauptrundenpartien gegen die restlichen Gegner. Die Erkenntnis daraus: Crimmitschau kann mit jedem mithalten.
Man schockt Landshut und Rosenheim auswärts, knallt Ravensburg mit 4:0 aus dem Sahnpark, bietet Kassel auswärts beim 0:1 einen harten Fight und muss selbst in Düsseldorf (4:6) nicht verlieren, wenn Denis Shevyrin nicht für fünf Minuten auf die Strafbank fährt.
Alles eitel Sonnenschein beim Sechsten der DEL2? "Wir müssen im Puckbesitz besser werden", fordert Coach Jussi Tuores (36) und führt hierfür die Statistik der beiden Krefeld-Partien an.
"In zwei Spielen hatten wir nur 30 Schüsse! Aber ich bin sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie wir gekämpft haben", sagt der 36-Jährige.
Die Treffsicherheit muss ausgebaut werden
Was für eine harte Nuss die Westsachsen dieses Jahr sind, wer könnte das besser beschreiben als KEV-Coach Popiesch. Der zweifache DEL-Trainer des Jahres (2018, 2021 jeweils mit Bremerhaven) über die Tuores-Truppe: "Du darfst Crimmitschau nicht die Chancen lassen, ihr Umschaltspiel aufzuziehen. Sie stehen sehr kompakt und strukturiert."
Das kann man im Sahnpark für einen Moment so stehen lassen, bevor es in der zweiwöchigen Pause an die Detailarbeit geht. Was auffällt: Bei Torschüssen fällt man nicht nur, wie von Tuores angemahnt, in den direkten Duellen mit Krefeld ab.
331 Abschlüsse sind der Negativwert im DEL2-Vergleich. Krefeld zum Vergleich hat 505. Dafür benötigt man auch nur 7,7 Schüsse pro Tor. Effizienter ist kein anderes Team.
Aber: Von 43 Toren hat die aktuelle erste Reihe inklusive Verteidiger Adam McCormick (3 Treffer) 23 erzielt. Da muss mehr Breite rein.
Titelfoto: IMAGO/Mario Jahn