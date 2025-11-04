Krefeld-Coach Popiesch lobt Eispiraten: "Dass Crimmitschau gefährlich ist, weiß wohl jeder"

Crimmitschau - "Dass Crimmitschau gefährlich ist, weiß jetzt wohl jeder in der Liga", meinte Krefelds Coach Thomas Popiesch (60) anerkennend über die Leistung, die die Eispiraten zweimal gegen seine Pinguine gezeigt hatten. Zum Auftakt gab's das 4:1 im Sahnpark. Im letzten Spiel vor dem Deutschland-Cup das knappe 3:4.

Jussi Tuores (36, h.) kann mit den ersten Spielen seiner Jungs durchaus zufrieden sein. Die Eispiraten sind derzeit Sechster. © IMAGO/Mario Jahn

Dazwischen lagen zwölf weitere Hauptrundenpartien gegen die restlichen Gegner. Die Erkenntnis daraus: Crimmitschau kann mit jedem mithalten.

Man schockt Landshut und Rosenheim auswärts, knallt Ravensburg mit 4:0 aus dem Sahnpark, bietet Kassel auswärts beim 0:1 einen harten Fight und muss selbst in Düsseldorf (4:6) nicht verlieren, wenn Denis Shevyrin nicht für fünf Minuten auf die Strafbank fährt.

Alles eitel Sonnenschein beim Sechsten der DEL2? "Wir müssen im Puckbesitz besser werden", fordert Coach Jussi Tuores (36) und führt hierfür die Statistik der beiden Krefeld-Partien an.

"In zwei Spielen hatten wir nur 30 Schüsse! Aber ich bin sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie wir gekämpft haben", sagt der 36-Jährige.