Ausverkaufter Fuchsbau erwartet heißes Eispiraten-Derby
Weißwasser/Crimmitschau - Freitagabend um 19.30 Uhr kommt es zum mit Spannung erwarteten Sachsenderby zwischen den Lausitzer Füchsen und den Eispiraten. Stark von den Gästen: Der Fuchsbau ist auf ihrer Seite ausverkauft. Der Gastgeber bittet Fans der Crimmitschauer, ohne Tickets nicht anzureisen.
Für Stimmung wird also gesorgt sein. Beide Teams werden allerdings mit Veränderungen auflaufen. Bei den Füchsen ist Stürmer Filip Reisnecker (23) nicht mehr dabei. Der Ex-Pirat kam erst im Sommer.
"Filip ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, seinen Vertrag aufzulösen. Dem haben wir stattgegeben und den Vertrag in beiderseitigem Einverständnis aufgelöst", so Jens Baxmann, sportlicher Leiter der Lausitzer Füchse.
Bei den Eispiraten fehlt Stürmer Till Michel. Der 21-Jährige zog sich im letzten Heimspiel gegen den EHC Freiburg eine Oberkörperverletzung zu und wird dem Team mindestens zehn Wochen fehlen.
Wieder dabei ist aufseiten der Westsachsen Mario Scalzo. Seit Dienstag 41 Jahre jung, ist er der älteste DEL2-Spieler. Er kehrt nach seiner Verletzung zurück und powert: "Wir wollen auch das zweite Spiel gegen die Füchse gewinnen." Im ersten hieß es 2:1 für Crimmitschau.
Titelfoto: IMAGO/Maximilian Koch