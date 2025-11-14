Ausverkaufter Fuchsbau erwartet heißes Eispiraten-Derby

Das wird ein heißes Spiel: Am Freitagabend treffen die Eispiraten auf die Lausitzer Füchse. Das Stadion ist ausverkauft.

Von Thomas Nahrendorf

Weißwasser/Crimmitschau - Freitagabend um 19.30 Uhr kommt es zum mit Spannung erwarteten Sachsenderby zwischen den Lausitzer Füchsen und den Eispiraten. Stark von den Gästen: Der Fuchsbau ist auf ihrer Seite ausverkauft. Der Gastgeber bittet Fans der Crimmitschauer, ohne Tickets nicht anzureisen.

Eispiraten-Oldie Mario Scalzo (41, l., hier im Zweikampf mit Düsseldorfs Lenny Boos, 18) will am Freitag im Derby auch Feuer reinbringen.  © IMAGO/Maximilian Koch

Für Stimmung wird also gesorgt sein. Beide Teams werden allerdings mit Veränderungen auflaufen. Bei den Füchsen ist Stürmer Filip Reisnecker (23) nicht mehr dabei. Der Ex-Pirat kam erst im Sommer.

"Filip ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, seinen Vertrag aufzulösen. Dem haben wir stattgegeben und den Vertrag in beiderseitigem Einverständnis aufgelöst", so Jens Baxmann, sportlicher Leiter der Lausitzer Füchse.

Bei den Eispiraten fehlt Stürmer Till Michel. Der 21-Jährige zog sich im letzten Heimspiel gegen den EHC Freiburg eine Oberkörperverletzung zu und wird dem Team mindestens zehn Wochen fehlen.

Stürmer Filip Reisnecker (23) ist nicht mehr dabei.  © IMAGO/dieBildmanufaktur

Wieder dabei ist aufseiten der Westsachsen Mario Scalzo. Seit Dienstag 41 Jahre jung, ist er der älteste DEL2-Spieler. Er kehrt nach seiner Verletzung zurück und powert: "Wir wollen auch das zweite Spiel gegen die Füchse gewinnen." Im ersten hieß es 2:1 für Crimmitschau.

