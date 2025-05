Mietvertrag unterschrieben! Eispiraten holen Quapp und überlegen bei "Snaydz"

Crimmitschau - Habemus Stadionvertrag! Oberbürgermeister André Raphael (62, CDU) für die Stadt Crimmitschau und Geschäftsführer Jörg Buschmann seitens der Eispiraten haben am Freitag den neuen, bis 31. Juli 2031 gültigen Mietvertrag für den Sahnpark unterzeichnet. Der neuen DEL2-Saison steht damit nix mehr im Wege!

Oberbürgermeister André Raphael (62, CDU, r.) und Eispiraten-Geschäftsführer Jörg Buschmann bei der Unterzeichnung des Mietvertrages. © Eispiraten Crimmitschau

Wer Buschmann in den vorigen Wochen sprechen wollte, musste sich in Geduld üben. Der Eispiraten-Macher war telefonisch selten zu greifen. Meistens zeigte das Display "Anruf wartet", weil er am anderen Ende noch ein anderes Gespräch führte.

Dazu kamen Bauberatungen, Sponsorentermine, Unterredungen mit den Gesellschaftern. Ganz "nebenbei" galt es noch Lizenzunterlagen zu erstellen, deren Abgabefrist der 24. Mai ist. Und dann war parallel noch die Kaderplanung voranzutreiben. Das alles hinter den Kulissen. Die Öffentlichkeit nahm davon wenig Notiz, weil der schwebende Prozess rund um den Mietvertrag die Hände band.

Sprichwörtlich die Hände gebunden waren auch Pressesprecher Aaron Frieß, der weitaus weniger Aktivität in den sozialen Medien an den Tag legen konnte, als es die Fans eigentlich gewohnt sind.

Kurzum: Alles arbeitete mit angezogener Handbremse. Bis Freitag!