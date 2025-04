Eispiraten knacken Crowdfunding-Ziel nach 3 Tagen! Goalie Quapp im Anflug

Crimmitschau - Die Eispiraten haben am Dienstagabend, drei Tage nach Beginn, ihr Crowdfunding-Ziel von 120.000 Euro erreicht. Der helle Wahnsinn! Solange kein neuer Mietvertrag unterzeichnet ist, können die Eispiraten ihre Kaderplanung allerdings nur mit angezogener Handbremse vorantreiben. Geht alles seinen Gang, gibt's am 29. April die Einigung im Stadtrat, sodass am 8. Mai der neue Nutzungsvertrag für den Sahnpark unterzeichnet werden könnte, wie TAG24 erfuhr.