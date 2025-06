Neuzugang für die Eispiraten kommt aus Hannover

Crimmitschau - Kevin Reich (29) wechselt zu den Eispiraten . Der Torhüter spielte die letzte Saison in der Oberliga für die Hannover Scorpions.

Alles in Kürze

Kevin Reich (29) kommt aus Hannover in den Sahnpark. Er will der neue Held im Eispiraten-Tor werden. © imago/eibner

"Wir mussten nach der Auflösung des Vertrages von Nikita Quapp (22) schnell reagieren und konnten mit Kevin adäquaten Ersatz verpflichten. Kevin brennt darauf zu zeigen, dass er zu den besten Torhütern der DEL2 gehört", sagt Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten.

"Ich freue mich riesig, nun ein Teil der Eispiraten Crimmitschau zu sein, möchte in jedem Spiel ein großer Rückhalt für das Team sein, damit wir am Ende unser großes Ziel erreichen - endlich wieder gemeinsam Playoffs zu spielen", so Reich.

Das neue Goalie-Duo für die kommende Saison besteht aus Reich und Christian Schneider (26). Heißt auch: Oleg Shilin (34) wird den Verein verlassen.

Oleg Shilin wechselte vor der Saison 2023/24 nach Crimmitschau und avancierte durch seine Spielweise schnell zu einem Leistungsträger und Publikumsliebling, bestritt 78 Partien.