Shevyrin hängt weiteres Jahr in Crimmitschau ran

Crimmitschau - Aller guten Dinge sind drei! Die Eispiraten haben den auslaufenden Vertrag von Allrounder Denis Shevyrin (31) um eine Spielzeit verlängert. Der Leistungsträger und bisherige Assistenzkapitän steht damit vor seiner dritten Saison im Sahnpark.

Auch in der kommenden Saison spielt Leistungsträger Denis Shevyrin (31) im Sahnpark. © IMAGO/Mario Jahn

"Wir fühlen uns hier als Familie sehr wohl. Zudem kommt, dass ich mich über die letzten zwei Jahre sehr vom Team, aber auch den Fans und Sponsoren wertgeschätzt gefühlt habe, was in meinen Augen recht wichtig ist. Zudem spüre ich ein großes Potenzial in der Mannschaft", begründet Shevyrin seinen Verbleib.

Seinen 107 Einsätzen (elf Tore/30 Vorlagen) werden weitere folgen - bestenfalls auch erstmals in den Play-offs.