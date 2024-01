Sondertrikot für die Eispiraten: "Zum rot-weißen Mythos auserkoren"

Ein Highlight bei dem neuen Sondertrikot ist der Schnürkragen. © Eispiraten Crimmitschau

Die drei Partien binnen Wochenfrist sind zwar nicht ungewöhnlich, die angespannte Personallage machte es aber zu einem durchaus herausfordernden Unterfangen. Dass man dreimal verlor, davon die letzten beiden Spiele gegen Kaufbeuren und Regensburg in der Overtime, brachte die Eispiraten etwas um ihre gute Ausgangsposition.

"Wir sind nun in der Jägerposition. Diese Situation müssen wir annehmen", meint Tuores, der mit dem 2:3 bei den Eisbären am Wochenende dennoch nicht unzufrieden war. "Ich bin glücklich mit dem Punkt. Die Special-Teams haben ihren Job gut gemacht, indem sie die Unterzahl, gerade im drei gegen fünf gut verteidigten. Dazu hat uns Goalie Christian Schneider zwei Drittel lang im Spiel gehalten", so Tuores, der wieder einmal personell umdisponieren musste.

Henri Kanninen kehrte zwar zurück, doch dafür fehlte Oleg Shilin weiterhin nach seiner Grippe, wie auch Colin Smith, den Adduktorenbeschwerden plagen. Zudem erkrankte Dominic Walsh übers Wochenende.

Gute Nachrichten: Durch die lange Woche rechnet Tuores fürs Spiel gegen Kassel am Freitag mit einigen Rückkehrern.