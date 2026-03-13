Witz-Strafe und Scheidl-Viererpack: Füchse hauen Eispiraten raus

Crimmitschau - So sollte keine Pre-Play-off-Serie entschieden werden! Louis Brune (40.) flog wegen einer überzogenen Entscheidung der Referees, die im Stockgerangel statt zwei eine fünf Minuten plus Spieldauer-Strafe sahen und die Eispiraten gerieten auf die Verliererstraße. Denn das ließen sich die Lausitzer Füchse nicht nehmen. Sie drehten Spiel zwei der Pre-Play-offs angeführt von einem überragenden Lane Scheidl im letzten Drittel in ein 2:6 (1:0, 0:1, 1:5) und ziehen in die Play-offs ein, wo nun Kassel wartet.

Vor einem pickepapckevollen Sahnpark flogen die Eispiraten aus den Pre-Play-offs. © Thomas Heide

"Schieber, Schieber, Schieber" hallte es gegen 21.05 Uhr durch den Sahnpark. Eispiraten-Coach Jussi Tuores eilte zu den Schiris, während seine Mannschaft in die zweite Drittelpause verschwand.

Bastian Steingroß, kürzlich zum Schiedsrichter des Jahres gekürt, hatte Brune zum Ensetzen aller vom Eis gestellt. Dabei hatten die Unparteiischen in einem umkämpften, aber fairen Spiel zuvor eine zurecht sehr großzügige Linie gefahren.

Das Derby darf so nicht entschieden werden! Eine Stunde vor Spielbeginn war der Sahnpark pickepackevoll und mit jeder Minute, die bis zum Anbully verstrich füllten sich die Ränge noch weiter, bis alle 4243 Zuschauer ihren Platz eingenommen hatten.

Crimmitschau im eigenen Haus auch sofort gefordert, weil es die Füchse mit ihrem aggressiven Forechecking richtig gut machten und immer wieder gefährlich über die Außen durchbrachen.

Dann zog Clarke Breitkreuz Brune die Beine weg und dieses erste Powerplay nutzten Corey Mackin und Co. sofort. Die Zuschauer sangen frenetisch "Piraten schießt ein Tor" und das beherzigte Goldhelm Mackin der auf den zweiten Pfosten zu Dylan Wruck (18.) legte - 1:0.