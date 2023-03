Es wird ernst: DEL startet in die Playoffs! Drei Teams aus Bayern mit im Rennen

Bayern - Die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) startet am Dienstag in die heiße Phase. Von den acht Mannschaften im Viertelfinale kommen drei Teams aus Bayern .

Gespielt wird ab dem nun beginnendem Viertelfinale im Best-of-Seven-Modus. Will heißen: Die Begegnungen finden maximal siebenmal statt - wer als Erstes vier Partien gegen seinen Kontrahenten gewinnt, rückt ins Halbfinale vor.

In der ersten Partie der Playoff-Runde empfangen um 19 Uhr die Straubing Tigers die Grizzlys Wolfsburg (5). Ab 19.30 Uhr spielen die Adler Mannheim gegen die Kölner Haie (6).

Und alle drei haben in der ersten Runde Heimrecht, da sie unter den ersten vier Tabellenplätzen die reguläre Saison abgeschlossen hatten.

Die Mannschaften spielen dabei immer abwechselnd vor heimischer, beziehungsweise gegnerischen Kulisse. Vor allem die Münchner dürften besonders heiß auf diese Finalserie sein. In den letzten drei ausgetragenen Endrunden standen sie zweimal im Endspiel.

Konnten jedoch am Ende den Titel nicht sichern - nachdem sie zuvor dreimal in Folge Deutscher Meister wurden. Im vergangenen Jahr begann die Finalrunde für die Oberbayern gegen die Eisbären aus Berlin sehr ausgewogen. Nach den ersten drei Partien führte Berlin die Serie mit 2:1 an. Keines der Spiele wurde mit mehr als einem Tor Differenz entschieden.

Vor heimischer Kulisse mussten die Münchner dann eine sehr klare 0:5-Schlappe einstecken und mussten sich im damaligen Best-of-Five-Modus mit dem Vize-Titel zufriedengeben.