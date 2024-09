"Schießt den Fascho aus der Halle": Fans reagieren auf umstrittenen deutschen Torhüter

Die Löwen Frankfurt haben in der DEL mit Thomas Greiss einen umstrittenen Torhüter verpflichtet. Das bekam er beim Debüt in Ingolstadt selbst zu spüren.

Von Jörn Schmidt

Ingolstadt/Frankfurt am Main - Wegen eines Nazi-Skandals flog er aus der deutschen Nationalmannschaft, jetzt ist er zurück in der DEL und am Freitagabend keineswegs nett empfangen worden: Die Fans in Ingolstadt machten in Wort und Schrift deutlich, was sie von Thomas Greiss (38) halten.

Thomas Greiss (38) ist ein äußerst umstrittener deutscher Torhüter, der am Freitag sein Comeback in der DEL gab. © John Minchillo/AP/dpa "Da steht ein Ar******* im Tor" ist ein Gesang, den man im Fußball jede Halbzeit hört, im Eishockey ist es eher eine Seltenheit. Doch genau damit beschimpften die ERC-Fans den neuen Keeper der Löwen Frankfurt. Nachdem Greiss eigentlich 2023 seine Karriere schon beendet hatte, holten die Hessen den Goalie vor wenigen Tagen zurück aus dem Ruhestand, weil sich die beiden etatmäßigen Keeper Jussi Olkinuora (33) und Cody Brenner (27) verletzt haben. Das stieß sowohl in der eigenen Fangemeinde als auch bei den restlichen Klubs der DEL auf wenig Gegenliebe, die Empörung ist groß. In der Halle in Ingolstadt hing zu Spielbeginn ein Banner, auf dem geschrieben stand: "Macht sie alle, schießt den Fascho aus der Halle!" Eishockey DEL2-Boss stolz auf Rekordsaison: "Klubs leisten eine hervorragende Arbeit" Als der 38-Jährige während einer Auszeit alleine vor seinem Tor stand, schallte es von den Rängen: "Nazis raus". Sportlich lief der Auftakt alles andere als rund, sein Team unterlag mit 0:2.

2021 nahm der Deutsche Eishockey-Bund Abstand vom umstrittenen Torhüter Thomas Greiss