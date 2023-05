Ex-Bundestrainer Söderholm wird neuer Coach bei EHC Red Bull München

Toni Söderholm (45) spielte bereits für EHC Red Bull München, nun wird er dort Trainer. © Rolf Vennenbernd/dpa

Der Finne wird damit Nachfolger von Don Jackson (66), der seine erfolgreiche Karriere als Trainer beendet hat.

"2019 habe ich den Club in der Hoffnung verlassen, dort eines Tages als Cheftrainer arbeiten zu dürfen. Dass ich nun in die Organisation der Red Bulls zurückkehre, ist für mich etwas sehr Spezielles und eine große Auszeichnung", sagte der 45-Jährige laut Mitteilung am Montag.



Söderholm hatte zuletzt beim Schweizer Traditionsclub SC Bern gearbeitet. Im November vergangenen Jahres hatte er seinen Cheftrainerposten bei der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes aufgegeben, um bei seinem Ex-Club in der Schweiz arbeiten zu können. Harold Kreis übernahm als Bundestrainer seine Nachfolge.

"Mit Toni haben wir ab sofort einen Mann auf der sportlichen Kommandobrücke, der seine Trainerkarriere hier bei uns in der Organisation begonnen hat. Er kennt nicht nur unser Umfeld bestens, sondern auch unsere Philosophie. Seine Mentalität, seine Expertise und sein Charakter passen ausgezeichnet zu unserem Anforderungsprofil", sagte EHC-Manager Christian Winkler.

"Mit ihm sind wir bestmöglich für die anstehenden Aufgaben gerüstet."