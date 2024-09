DEL2-Boss stolz auf Rekordsaison: "Klubs leisten eine hervorragende Arbeit"

Dresden - DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch hat einen stressigen Sommer hinter sich. Lizenzprüfung, neuer Streaming-Partner mit Sportdeutschland TV, erstmals Weiden in der Liga. Aber wenn der 46-Jährige an die abgelaufene Saison denkt und an die am Freitag begonnene, kann er nicht anders als lächeln.