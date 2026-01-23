15. Sieg in Serie! Kölner Haie stellen DEL-Rekord ein

Köln/Schwenningen - Die Kölner Haie haben einen fast Vierteljahrhundert alten Siegesserien-Rekord in der Deutschen Eishockey Liga eingestellt. Der souveräne Tabellenführer gewann am Freitagabend auch das 15. Spiel am Stück bei den Schwenninger Wild Wings mit 3:2 (2:1, 0:0, 1:1).

Maximilian Kammerer (29, r.) hat das Rekordtor für die Kölner Haie erzielt. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Das entscheidende Rekordtor schoss Ex-Nationalstürmer Maximilian Kammerer (29) dreieinhalb Minuten vor dem Ende in Überzahl.

"Das zeigt unsere Klasse, dass wir im richtigen Moment zuschlagen können", sagte der Siegtorschütze bei MagentaSport.

Damit sicherte sich das Team von Kari Jalonen (66) nebenbei bereits zehn Spiele vor dem Hauptrunden-Ende auch die sichere Teilnahme am Playoff-Viertelfinale.

Mit 14 Siegen in Serie hatten die Haie, die seit 2002 auf ihren neunten Meistertitel warten, zuvor bereits einen Clubrekord gebrochen.