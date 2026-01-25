Historisch! Kölner Haie feiern 16. Sieg in Folge und schnappen sich DEL-Rekord

Köln - Die Kölner Haie haben sich den Siegesserien-Rekord in der Deutschen Eishockey Liga geschnappt. Beim 5:2 (1:1, 2:0, 2:0) gegen die Nürnberg Ice Tigers gewann der achtmalige deutsche Meister das 16. Spiel hintereinander.

Die Kölner Haie haben am 43. Spieltag gleich zwei neue DEL-Rekorde aufgestellt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Das hatte zuvor noch nie eine Mannschaft in der DEL geschafft. Vor 24 Jahren hatten die Adler Mannheim 15 Spiele am Stück gewonnen. Diese Bestmarke hatten die Haie bereits am Freitag eingestellt.

Das Team von Trainer Kari Jalonen geht nun am Dienstag mit satten 15 Punkten Vorsprung in den letzten Spieltag vor der Olympia-Pause.

Bei neun noch ausstehenden Hauptrundenspielen ist den Haien die Tabellenführung und damit die Pole-Position für die Playoffs kaum noch zu nehmen.

Nach 43 von 52 Hauptrundenspielen stehen die Haie derzeit bei 101 Punkten. So viele Zähler sammelte noch nie ein Team zuvor zu diesem Zeitpunkt