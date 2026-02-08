Karriere-Klartext von Leon Draisaitl: Kommt er zurück zu den Kölner Haien?

Mainz/Köln - Bahnt sich um Leon Draisaitl (30) etwa einer der spektakulärsten Transfers in der DEL der letzten Jahrzehnte an?

Nach Ende der NHL-Saison hatte Leon Draisaitl (30) immer mal wieder beim KEC mittrainiert, um sich fit zu halten. © Marius Becker/dpa

Der Superstar der Edmonton Oilers aus der NHL erklärte im "ZDF Sportstudio" am Samstagabend, dass er sich ein Karriereende bei den Kölner Haien vorstellen könne.

"Ja, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall", erklärte der Nationalspieler und amtierende Olympia-Fahrer.

Aber: Auf einen baldigen Wechsel müssen die Haie-Fans vorerst noch verzichten. Zunächst wolle Draisaitl "noch ein paar Jahre" auf allerhöchstem Niveau in den USA spielen. "Wenn der Körper dann mitspielt und ich da Bock drauf habe, dann könnte ich mir das schon vorstellen."

Für den 30-Jährigen könnte sich in der Kölner Lanxess Arena ein familiärer Kreis schließen. Denn schon Papa Peter war einst als Spieler und Trainer für den KEC aktiv.