Karriere-Klartext von Leon Draisaitl: Kommt er zurück zu den Kölner Haien?
Mainz/Köln - Bahnt sich um Leon Draisaitl (30) etwa einer der spektakulärsten Transfers in der DEL der letzten Jahrzehnte an?
Der Superstar der Edmonton Oilers aus der NHL erklärte im "ZDF Sportstudio" am Samstagabend, dass er sich ein Karriereende bei den Kölner Haien vorstellen könne.
"Ja, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall", erklärte der Nationalspieler und amtierende Olympia-Fahrer.
Aber: Auf einen baldigen Wechsel müssen die Haie-Fans vorerst noch verzichten. Zunächst wolle Draisaitl "noch ein paar Jahre" auf allerhöchstem Niveau in den USA spielen. "Wenn der Körper dann mitspielt und ich da Bock drauf habe, dann könnte ich mir das schon vorstellen."
Für den 30-Jährigen könnte sich in der Kölner Lanxess Arena ein familiärer Kreis schließen. Denn schon Papa Peter war einst als Spieler und Trainer für den KEC aktiv.
Leon Draisaitl dagegen stand zwischen 2003 und 2009 als Jugendspieler bei den Haien unter Vertrag - einen Einsatz als KEC-Profi könnte er dann in den nächsten Jahren offiziell nachholen.
Titelfoto: Bildmontage: Marius Becker/dpa