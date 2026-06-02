Eishockey-Rente oder Last Dance? KEC-Ikone Moritz Müller hat sich entschieden

Köln - Eishockey-Nationalmannschaftskapitän Moritz Müller (39) setzt seine Karriere bei den Kölner Haien um eine weitere Saison fort.

KEC-Kapitän Moritz Müller (39, r.) hängt seine Schlittschuhe noch nicht an den Nagel. (Archivfoto) © Marius Becker/dpa

Der 39 Jahre alte Verteidiger hatte dies bereits am Montagabend in einer Videobotschaft angedeutet, jetzt machte der KEC die Verlängerung offiziell.

"Ich bin überzeugt davon, dass wir als Club in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung genommen haben und möchte diesen Weg weiter mitgestalten", sagte Müller in einer Mitteilung. "Ich habe weiterhin das Gefühl, dass ich der Mannschaft auf dem Eis helfen kann."

Der achtmalige deutsche Meister aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hatte auf seinem Instagram-Kanal ein Kurzvideo veröffentlicht, in dem sich der Haie-Kapitän in einem Club-Shirt auf einen Stuhl in der Kabine setzt und sagt: "So, da bin ich wieder!"

Müller geht damit in der kommenden Spielzeit in seine 24. Saison als Spieler der Kölner Haie. Der 39-Jährige steht aktuell bei 1183 Einsätzen in der DEL. Der bisherige Vertrag des Olympia-Zweiten von 2018 und Vize-Weltmeisters von 2023 war ausgelaufen.

Zuvor hatte die Club-Ikone, die nie für einen anderen Verein in der DEL spielte, mehrfach gesagt, dass sie sich "wahrscheinlich" in ihrer letzten Saison der Karriere befinde.