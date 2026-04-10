Eiskalte Haie lassen Eisbären bluten! Köln fegt Titelvertdieiger Berlin mit 5:1 vom Eis
Köln - Heimsieg eingefahren, Serie ausgeglichen! Die Kölner Haie haben in Spiel zwei der Halbfinal-Serie ihren Heimvorteil gegen die Eisbären Berlin voll ausgenutzt.
Mit 5:1 setzte sich das Team von Kari Jalonen im ersten Heimspiel der Halbfinal-Serie gegen den amtierenden Titelverteidiger durch.
Den Grundstein fürs Schützenfest konnten die Haie dabei im zweiten Drittel legen.
Nach zwei Toren innerhalb von 22 Sekunden durch Patrick Russell und Dominik Bokk zum zwischenzeitlichen 3:1 stellte der KEC noch vor der zweiten Drittelpause auf 4:1, legte im Schlussdrittel sogar noch den fünften Treffer von Gregor MacLeod nach.
Die Haie träumen damit weiter vom ersten DEL-Titel seit 2002.
Bereits am Sonntag steigt in der Hauptstadt das dritte Spiel - Bully ist um 14 Uhr in der Uber Arena.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Revierfoto