Ekstase in der Overtime: Kölner Haie beißen gegen Eisbären zurück

Köln - Die Kölner Haie haben nach einem Verlängerungs-Krimi gegen die Eisbären Berlin im vierten Halbfinale erneut ausgeglichen.

Die Kölner Haie sind in den diesjährigen DEL-Playoffs vor heimischer Kulisse noch ungeschlagen. © Federico Gambarini/dpa

Nach dem 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0) nach Verlängerung steht es in der Best-of-seven-Serie in der Deutschen Eishockey Liga nun 2:2.

Vier Siege werden für den Final-Einzug benötigt. Spiel fünf findet am Freitag (19.30 Uhr/Magentasport) in der Hauptstadt statt.

Beide Teams lieferten sich in Köln eine umkämpfte und hochklassige Partie. Die Haie benötigten lediglich 42 Sekunden für die Führung: Frederik Storm traf zum 1:0. Berlin drehte vorerst das Match durch Torjäger Ty Ronning (14. Minute) und Kapitän Kai Wissmann (21.).

Dann wurde es für die Eisbären bitter: Erst lagen die Haie durch Tanner Kero (24.) und Dominik Bokk (33.) wieder vorn. Dann musste Torhüter Jake Hildebrand das Eis verlassen.

Der Keeper verletzte sich beim dritten Gegentreffer und konnte nur gestützt von den Mitspielern in die Kabine gebracht werden. Für ihn rückte Jonas Stettmer zwischen die Pfosten.