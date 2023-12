Gleich zwei Weihnachtsgeschenke: Kölner Haie verlängern mit Top-Star und feiern Heimsieg

"Wir freuen uns sehr, dass wir Gregor frühzeitig bis 2026 an uns binden konnten und er auch in den kommenden Jahren für uns auflaufen wird", sagte Kölns Cheftrainer Uwe Krupp (58).

Die Kölner Haie um Trainer Uwe Krupp (58) belegen derzeit den vierten Rang. © Rolf Vennenbernd/dpa

Nach zwei Niederlagen in Folge setzten sich die Kölner in der LANXESS Arena mit 4:3 gegen die Löwen Frankfurt durch. Allerdings sah es zunächst danach aus, als würde es die dritte Pleite in Serie setzen. Denn nach zwei Dritteln führten die Gäste aus der Mainmetropole mit 3:1. Dabei hatte Justin Schütz den KEC nach 27 Minuten in Führung gebracht.

Im letzten Spielabschnitt drehten die Hausherren die Partie dann jedoch noch durch Treffer von Schütz (45.), Maxi Kammerer (45.) und Frederik Storm (49.).

Nach 31 Spieltagen liegen die Haie nun mit 53 Zählern auf dem vierten Tabellenplatz.