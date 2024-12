Paukenschlag bei den Kölner Haien: Star-Verteidiger verlässt Domstädter sofort

Köln - Die Kölner Haie und Verteidiger Nick Bailen (35) gehen ab sofort getrennte Wege. Der ursprünglich bis 2026 laufende Vertrag sei in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst worden, teilte der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit.

Bailen wechselte im Sommer 2022 aus Russland vom KHL-Club Traktor Tscheljabinsk in die Domstadt.

Den Angaben zufolge wechselt der 35-Jährige nach Österreich zu den Moser Medical Graz99ers in die ICE Hockey League.

Zudem wurde Bailen in der Saison 2022/23 als bester Verteidiger der DEL-Hauptrunde ausgezeichnet. In der laufenden Spielzeit kam der US-Amerikaner nur noch in 13 Partien zum Einsatz.