Paukenschlag in der DEL: Kölner Haie und Chefcoach Jalonen gehen getrennte Wege

Köln - Paukenschlag bei den Kölner Haien : Trainer Kari Jalonen (65) verlässt den aktuellen Vize-Meister nach der Saison und kehrt in seine finnische Heimat zurück!

Chefcoach Kari Jalonen (65) und die Kölner Haie gehen in Zukunft getrennte Wege. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Wir sind vom ersten Tag an, seit Kari Jalonen bei uns ist, in engem Austausch und vertrauensvoller Kommunikation mit ihm. Auch Karis Lebensplanung war dabei immer wieder Thema", erklärt KEC-Sportdirektor Matthias Baldys (42) in einer Pressemitteilung.

Der 65-Jährige hatte den Kult-Klub aus der Domstadt im Jahr 2024 übernommen und in seiner ersten Saison direkt zur Vize-Meisterschaft in der PENNY DEL geführt. Im Finale der Deutschen Eishockey Liga unterlag man den Eisbären Berlin deutlich mit 1:4 in der Serie. In Erinnerung dürften vor allem die drei 0:7-Klatschen bleiben.

Jetzt möchte Jalonen, der als Spieler in der NHL für die Calgary Flames und die Edmonton Oilers aufgelaufen ist, in seine Heimat zurückkehren.

"Er hat uns mitgeteilt, dass er nach zehn Jahren im Ausland nach der Saison wieder fest in Finnland arbeiten und in sein familiäres Umfeld zurückkehren möchte. Diesen Wunsch respektieren wir", führt der Haie-Sportdirektor weiter aus.