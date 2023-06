Sechster Neuzugang perfekt: Kölner Haie verpflichten deutsches Stürmertalent

Håkon Hänelt (20) wechselt zur kommenden Saison in die Domstadt. (Archivfoto) © IMAGO / regiopictures

Nachdem der KEC bereits Elias Lindner (22, Bietigheim Steelers), Justin Schütz (22, Red Bull München), Frederik Storm (34, ERC Ingolstadt), Gregor MacLeod (24, Nürnberg Ice Tigers) und Goalie Tobias Ancicka (22, Eisbären Berlin) unter Vertrag nehmen konnte, zieht es nun ein deutsches Stürmertalent aus der nordamerikanischen Nachwuchsliga QMJHL an den Rhein. Håkon Hänelt (20) wechselt zur kommenden Saison in die Domstadt.

"Mit Håkon Hänelt verstärken wir unseren Kader auf den wichtigen U23-Positionen. Håkon kennt die PENNY DEL bereits aus seiner Zeit in Berlin und konnte zudem in den vergangenen beiden Jahren in Nordamerika viel lernen", erklärt Cheftrainer Uwe Krupp (58).

Zudem sei der Angreifer ein guter Skater mit viel Zug zum Tor. Die Domstädter seien davon überzeugt, dass sie ihm Helfen können, die nächsten Schritte seiner Entwicklung zu machen.

Die vergangenen beiden Spielzeiten war der gebürtige Berliner für die Gatineau Olympiques aktiv. Für das Team der kanadischen Provinz Québec absolvierte er 69 Spiele.

Dabei gelangen ihm 33 Scorerpunkte. In der letzten Saison zog er mit seiner Mannschaft sogar ins Halbfinale der Playoffs ein.