Setzen die Kölner Haie Headcoach Uwe Krupp vor die Tür? So hat der Klub entschieden!

Der zweimalige Stanley-Cup-Gewinner Uwe Krupp (58) bleibt vorerst Trainer der Kölner Haie. © Uwe Anspach/dpa

Das berichtete am Montag die "Kölnische Rundschau" unter Berufung auf eigene Quellen.

Zuletzt hatte es vor allem von den Fans des achtmaligen deutschen Meisters deutliche Kritik am zweimaligen Stanley-Cup-Sieger gegeben. Beim 4:5 gegen den Abstiegskandidaten Iserlohn Roosters vor einer Woche hatte es "Uwe raus"-Rufe in der Kölner Arena gegeben.

Vor dem 3:2 nach Verlängerung gegen die Frankfurt Lions am vergangenen Freitag hatten einige Anhänger ein Plakat gezeigt, auf dem stand: "Als Spieler Legende, als Trainer am Ende." Am Sonntag hatten die Haie dann mit 1:3 in Straubing verloren.

In den Medien war deshalb über eine Trennung vom ehemaligen NHL-Verteidiger noch vor dem Ende der DEL-Hauptrunde am 8. März spekuliert worden. Dies steht nach Informationen der "Kölnischen Rundschau" aber nicht zur Debatte.