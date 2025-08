Diese emotionale Verbindung hat Andreas Eder bei den Eisbären zu verstorbenem Bruder Tobi (†26)

"Mit einer so großen Anteilnahme hätten wir niemals gerechnet. Man merkte in dieser Zeit einfach, was die Eishockey-Szene auszeichnet. Man kann nicht dankbar genug sein für die Unterstützung, die unsere Familie erhalten hat", so der Stürmer.

Die Eisbären Berlin halten das Andenken von Tobias Eder (†26) hoch. © Andreas Gora/dpa

Durch den Transfer nach Berlin bleibt er seinem Bruder eng verbunden, nicht nur durch den Kabinenplatz. Die Eisbären spielen als Torhymne nach dem ersten Treffer Coldplays Viva La Vida, Tobias' Lieblingssong, und erinnern bei jeder Gelegenheit an den verstorbenen Nationalspieler.

"Für mich fühlt es sich jetzt an, als würde ich nach Hause kommen. Weil hier so viel Zusammenhalt und Unterstützung im vergangenen Jahr war, über das Normale weit hinaus", sagte Andreas Eder auch deshalb.

Trotzdem ist er natürlich nicht nur als Bruder von Tobi, sondern als gestandener Stürmer in die Hauptstadt gewechselt.

"Ich werde alles dafür tun, dass ich schnell als wichtiger Teil der Mannschaft wahrgenommen werde. Ich will mein wahres Potenzial zeigen, was mir in den vergangenen beiden Jahren nicht so gut gelungen ist", erklärte der gebürtige Tegernseer seine persönlichen Ziele in Berlin: "Ich bin super aufgenommen worden und habe ein gutes Gefühl, dass ich hier eine gute Zeit haben werde."