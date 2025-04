Pumpgun-Mord nach Liebes-Aus! Er (66) tötete Eishockey-Profi (†29) auf brutale Weise

Rolf Nordmo (66, r.) hatte Janne Puhaka (29) mit einer Schrotflinte erschossen. (Archivbild) © Screenshot/Instagram,jannepuhakka

Die Staatsanwaltschaft sah es als erwiesen an, dass der 66-Jährige im Herbst des vergangenen Jahres sein Opfer auf äußerst rohe und brutale Weise getötet hatte. Das geht aus einer bekannt gegebenen Gerichtsentscheidung im finnischen Espoo hervor.

Demnach war der 29-Jährige in Folge stumpfer Gewalteinwirkung auf den Kopf und Verletzungen in der Brust durch Schüsse in die Achselhöhle und den Rücken verstorben.

"Das Landgericht hat die Tat als erschwert angesehen, da die Gewalttätigkeit fortgesetzt wurde, als das Opfer aufgrund der Schüsse wehrlos war, die Tat für das Opfer aufgrund der Art der Beziehung zwischen dem Angeklagten und dem Opfer überraschend kam und der Ort der Tat ihre ehemalige gemeinsame Wohnung war", heißt es in dem Urteil vom heutigen Dienstag.

Im Prozess hatte Nordmo die Tötung zwar gestanden, zugleich aber auch beteuert, die Horror-Tat nicht geplant zu haben. Der Richter sah dies jedoch anders - und lehnte den Antrag der Verteidigung ab, die zuvor auf Totschlag plädiert hatte.

Neben der Haftstrafe muss der Verurteilte zudem Entschädigungszahlungen an die Hinterbliebenen tätigen. Die Eltern erhalten demzufolge jeweils 20.000 Euro, die Geschwister hingegen jeweils 11.000 Euro.