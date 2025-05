USA feiern historischen WM-Sieg im Eishockey: Mit dieser Geste rühren sie danach zu Tränen

Stockholm (Schweden) - Als Tage Thompson (27) im "Globen" in Stockholm in der Verlängerung der Eishockey -WM sein Team aus den USA erlöste und mit seinem Treffer gegen die Schweiz den ersten Weltmeister-Titel seit 1933 perfekt machte, kannte der Jubel keine Grenzen mehr.

Die Spieler der USA halten nach ihrem WM-Triumph das Trikot ihres Ex-Kollegen Johnny Gaudreau (†31) hoch. © IMAGO / Bildbyran

Alle Spieler liefen auf den Stürmer der Buffalo Sabres zu, der an der Bande jubelnd auf sie wartete. Im Moment des ersten Titelgewinns seit 92 Jahren rührte die Mannschaft anschließend mit einer großen Geste die Zuschauer in der Halle und an den Fernsehbildschirmen zu Tränen.

Denn nachdem der frisch gebackene Weltmeister den Pokal erhalten und sich für das Mannschaftsbild aufgestellt hatte, hielten die Spieler nicht nur den Pokal und ihre Goldmedaillen in den Händen, sondern auch ein Trikot ihres ehemaligen Mitspielers Johnny Gaudreau (†31).

Der Flügelstürmer starb am 29. August vergangenen Jahres, als er gemeinsam mit seinem Bruder Matthew (†29) in ihrer Heimat Salem County, New Jersey, auf dem Fahrrad unterwegs gewesen war und von einem Pick-up erfasst wurde. Die Brüder wurden tödlich verletzt, starben an den Folgen des tragischen Unfalls.

Beide Ehefrauen waren zu diesem Zeitpunkt schwanger. Meredith, die Frau von Johnny, brachte am 1. April dieses Jahres Sohn Carter Michael zur Welt. Es ist das dritte gemeinsame Kind des Paares.