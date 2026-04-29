Transfer-Überraschung in Leipzig: Erstliga-Trainer übernimmt die IceFighters

Leipzig - Der neue Trainer der KSW IceFighters Leipzig steht fest. Mit Håkan Åhlund (58) wechselt ein Erstliga-Trainer zum Drittligisten aus der Messestadt.

Neuer Trainer der KSW IceFighters Leipzig: Håkan Åhlund (58). © imago/Bildbyran

Der Schwede, dessen erste Station in Deutschland ansteht, wird damit Nachfolger von Christopher Straube (51), der die Mannschaft von Ende November 2025 bis Ende März trainiert hatte.

Åhlund verlässt den dänischen Erstligisten Rungsted Seier Capital, mit dem er jüngst Dritter der Metal Ligaen wurde. 2018/19 erhielt er nach dem Aufstieg mit IK Oskarshamn die Auszeichnung "Swedish Coach of the Year".

"Dieser Verein hat eine starke Identität und leidenschaftliche Fans, und es ist ein Privileg, Teil dieser Gemeinschaft zu werden", äußerte sich der frühere Profi (unter anderem 173 DEL-Spiele für Augsburg und Oberhausen sowie WM-Silber-Gewinner 1993).

Der 58-Jährige stehe für "harte Arbeit, Verantwortungsbewusstsein und kontinuierliche Weiterentwicklung", wolle etwas Nachhaltiges aufbauen.

IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach freut sich über die Personalie. "Seine bisherigen Erfolge sprechen für sich und wir sind überzeugt, dass er hier die nötigen Impulse für eine erfolgreiche sportliche Zukunft geben kann."