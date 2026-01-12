Eiskunstläufer weint mit Bild seiner Eltern: Das steckt hinter bewegendem Tränen-Moment

St. Louis (USA) - Bei den US-Meisterschaften im Eiskunstlauf wurde die Gala von Weltmeister Ilia Malinin (21) fast zur Nebensache, als Maxim Naumow (24) nach seinem Kurzprogramm in Tränen ausbrach. Der 24-Jährige konnte seine Emotionen nicht mehr zurückhalten, als er ein Foto seiner verstorbenen Eltern in die Höhe hielt.

Maxim Naumow (24, r.) konnte nach seinem Kurzprogramm bei den US-Meisterschaften im Eiskunstlauf die Tränen nicht zurückhalten. © MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Nach seiner Performance am Donnerstag, die ihm den vierten Platz im Kurzprogramm bescheren sollte, wartete Naumow neben seinem Trainer auf die Wertung der Punktrichter und hielt dabei ein Foto fest in den Händen.

Darauf zu sehen: der zweijährige Maxim auf Schlittschuhen, der seine beiden Eltern an der Hand hält. Naumow blickte in den Himmel, lehnte den Kopf an das Foto und konnte seine Tränen nicht verbergen.

Er habe sich bemüht, die Tränen zurückzuhalten, es sei ihm jedoch nicht gelungen, erklärte Naumow im Anschluss in US-Medien: "Es ist wirklich schwer, meine Fassung zu bewahren. Ich liebe sie und sie sind hier bei mir."

Auch am Samstag in der Kür brachte er ein Foto mit, dieses Mal zeigte das Bild die Familie zu Hause im Wohnzimmer, der kleine Maxim sitzt auf den Schultern seines Vaters Wadim Naumow, neben ihnen seine Mutter Jewgenija Schischkowa.

Die Tragödie, die Naumow so sehr bewegt, ereignete sich im Januar 2025, als seine Eltern bei einem Flugzeugunglück in der Nähe von Washington, D.C., ums Leben kamen. Eine American Airlines-Maschine wurde von einem US-Militärhubschrauber gerammt und stürzte in den Potomac. Keiner der 67 Menschen an Bord überlebte.