Enttäuschung bei Heim-WM: Kurve neun wird zum Schicksal für deutsche Damen

Altenberg - Bundestrainer Norbert Loch (61) verstand die Welt nicht mehr, bei der Mutter von Jessica Degenhardt kullerten die Tränen. Die 21-Jährige war zur Heim-WM in Altenberg als Titelverteidigerin mit ihrer Doppelpartnerin Cheyenne Rosenthal (23/Winterberg) im Doppelsitzer angetreten und am Ende wurde die Neun am Sonnabend zur Schicksalszahl.