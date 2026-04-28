Heftiger Shitstorm für Olympiasieger: Ehefrau will mehr Lebensfreude, er droht mit der Scheidung

Lienz (Österreich) - Ob er sich wünscht, diese Geschichte nicht erzählt zu haben? Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl (40) spricht im Podcast Mindgames über eine Ehekrise mit Frau Nina - und kommt dabei selbst gar nicht gut weg. Der Shitstorm lässt nicht lange auf sich warten.

Bei den Olympischen Spielen 2026 verteidigte Benjamin Karl (40) seinen Titel im Snowboard-Parallel-Slalom. © IMAGO / DeFodi Images

Seit rund zwei Jahrzehnten ist Nina die Frau an Karls Seite, ermöglicht ihm seine erfolgreiche Karriere mit fünf WM-Titeln und zwei Olympia-Goldmedaillen, ist für die zwei gemeinsamen Kinder da, steckt dabei aber auch selbst zurück.

Im Podcast berichtete der 40-Jährige nun davon, dass seine Frau sich gewünscht habe, "mal auf Mädelsurlaub zu fahren. Sie will das Leben genießen und mehr Zeit haben. Sie hatte das Gefühl, dass sie mir 20 Jahre den Rücken freigehalten hat und jetzt ist sie dran ist."

Anstatt Verständnis von ihrem Ehemann erntete Nina allerdings eine knallharte Abfuhr!

"Ich habe gesagt, das geht nicht. Finanziell bin ich der Verantwortliche für diese vier Mäuler. Wenn ich Termine habe, dann muss das Priorität haben. Weil das ist das, was unser Leben finanziert. Da muss sie schon zurückstecken. Da muss man so ehrlich sein", machte Karl seine Vorstellung ihrer Ehe klar.

Doch damit nicht genug: Als das nächtliche Gespräch zwischen den Eheleuten endete, stand sogar eine Trennung im Raum. Der Österreicher habe seiner Frau gesagt, dass er es akzeptiere, wenn sie ihn nicht länger unterstütze, ändern würde er selbst allerdings nichts: "Das ist mein Leben, das macht mich glücklich."