Heftiger Shitstorm für Olympiasieger: Ehefrau will mehr Lebensfreude, er droht mit der Scheidung
Lienz (Österreich) - Ob er sich wünscht, diese Geschichte nicht erzählt zu haben? Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl (40) spricht im Podcast Mindgames über eine Ehekrise mit Frau Nina - und kommt dabei selbst gar nicht gut weg. Der Shitstorm lässt nicht lange auf sich warten.
Seit rund zwei Jahrzehnten ist Nina die Frau an Karls Seite, ermöglicht ihm seine erfolgreiche Karriere mit fünf WM-Titeln und zwei Olympia-Goldmedaillen, ist für die zwei gemeinsamen Kinder da, steckt dabei aber auch selbst zurück.
Im Podcast berichtete der 40-Jährige nun davon, dass seine Frau sich gewünscht habe, "mal auf Mädelsurlaub zu fahren. Sie will das Leben genießen und mehr Zeit haben. Sie hatte das Gefühl, dass sie mir 20 Jahre den Rücken freigehalten hat und jetzt ist sie dran ist."
Anstatt Verständnis von ihrem Ehemann erntete Nina allerdings eine knallharte Abfuhr!
"Ich habe gesagt, das geht nicht. Finanziell bin ich der Verantwortliche für diese vier Mäuler. Wenn ich Termine habe, dann muss das Priorität haben. Weil das ist das, was unser Leben finanziert. Da muss sie schon zurückstecken. Da muss man so ehrlich sein", machte Karl seine Vorstellung ihrer Ehe klar.
Doch damit nicht genug: Als das nächtliche Gespräch zwischen den Eheleuten endete, stand sogar eine Trennung im Raum. Der Österreicher habe seiner Frau gesagt, dass er es akzeptiere, wenn sie ihn nicht länger unterstütze, ändern würde er selbst allerdings nichts: "Das ist mein Leben, das macht mich glücklich."
Benjamin und Nina Karl auf Instagram
Benjamin Karl verteidigt sich gegen Kritik an seinen Äußerungen
Außerdem habe er seiner Frau ja alle ihre Wünsche erfüllt: "Sie wollte früh heiraten, sie wollte zwei Kinder haben, sie wollte das Haus haben, sie wollte einen Pool haben. Sie wollte dieses Leben, das wir jetzt haben, genau so haben" - Änderungen offenbar nicht möglich.
Nach dem Streitgespräch am Abend war das Thema dann aber plötzlich abgehakt, berichtete Karl: "In der Früh bin ich aufgewacht – sie war irgendwie ein anderer Mensch. Das hat sie bis heute noch nicht erklärt, was da in der Nacht in ihrem Kopf passiert ist. Seither ist es vom Tisch."
Daraufhin prasselte heftige Kritik an Karls Einstellungen zum Thema Ehe auf den 40-Jährigen ein, zahlreiche Menschen sahen die Trennung bereits kommen. Inzwischen wurde der Beitrag mit seinen Aussagen auf dem Instagram-Kanal von Mindgames gelöscht.
Karl selbst verteidigte sich in seiner Instagram-Story und berichtete davon, wie er sich morgens um die Kinder kümmere. Nina habe einen Job als Psychotherapeutin, in dem sie ihren Träumen nachjage, ohnehin sei viel missverstanden worden: "Die Nina darf und kann jederzeit, ihre Entscheidung, auf Mädelstrip fahren, das gehört nur gut geplant und dann ist das gar kein Problem."
Dann hatte er aber offenbar genug von dem Thema: "Auf diesem Kanal bis auf Weiteres kein Anschluss."
Titelfoto: IMAGO / DeFodi Images