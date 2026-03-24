Ein Jahr macht sie noch: Deutsche Olympiasiegerin kündigt Karriereende an

Oberwiesenthal - Die Saison ist für Katharina Hennig Dotzler (29) vorbei. "Eine mit mehr Tiefen als Höhen", wie die Langläuferin auf ihrem Instagram-Profil schrieb. Dort gab sie auch noch eine Neuigkeit bekannt: Noch eine Saison hängt die Erzgebirgerin ran. In einem Jahr ist Schluss.

Katharina Hennig Dotzler (29) hat das Karriereende im Blick. Eine Saison hängt sie aber noch ran. © Daniel Karmann/dpa

Dass "Katha" ihre dritten Olympischen Winterspiele in Cortina erleben durfte, zählt sie zu den "schönen" Momenten, wie sie schrieb, auch wenn es nicht die erfolgreichsten für sie waren. Dass ihr nun die Kräfte nach einer langen Saison ausgingen, das war am Wochenende in Lake Placid in den USA zu sehen.

"Ich habe mich gefühlt wie ein nasser Waschlappen ohne Energie oder Power", sagte die 29-Jährige nach Platz 24 über zehn Kilometer Stil: "Körperlich gesehen war das eines der härtesten Rennen meiner Karriere."

Während die Schwedinnen Linn Svahn (26) und Frida Karlsson (26) einen Doppelsieg feierten, war Hennig Dotzler auf ihrer Paradestrecke im klassischen Stil chancenlos. "Seit Olympia ist bei mir körperlich komplett die Luft raus. Ich muss jetzt auf meinen Körper hören und auf meinen Geist", sagte sie.