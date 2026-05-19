Claudia Pechstein wird Bundestrainerin

Berlin - Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein (54) übernimmt bis zum Jahresende das Amt der Bundestrainerin in der Disziplin Allround.

Claudia Pechstein (54) wird übergangsweise als Bundestrainerin fungieren. © Sebastian Gollnow/dpa

Das gab die Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft bekannt. Pechstein wird den Posten neben ihrer aktuellen Hauptfunktion als Bundesstützpunkt-Trainerin in Inzell ausführen. Zudem ist Andreas Kraus ab sofort neben seiner Hauptfunktion als Nachwuchscoach kommissarisch auch als Bundestrainer Sprint tätig.

"Beide Trainer genießen unser volles Vertrauen. Die Entscheidung gibt dem Verband und dem deutschen Eisschnelllauf Planungssicherheit bis zum Jahresende", erklärte DESG-Präsident und Pechsteins Ehemann Matthias Große (58).

"Bis dahin haben wir ausreichend Zeit, um einen geordneten Bewerbungsprozess durchzuführen und uns für die Trainer zu entscheiden, die unsere Sportlerinnen und Sportler zu Olympia 2030 führen werden", so Große.

Die 54-Jährige folgt auf Alexis Contin (39), der in seiner Heimat die Entwicklung der Nationalmannschaft mit Blick auf die Winterspiele 2030 in Frankreich fördern soll.