Heißes Saisonfinale in Altenberg: Sturz bremst Rodel-Lokalmatadoren nicht aus

Altenberg - Laut Wettervorhersage wird's am Wochenende im Altenberger Kohlgrund um die zehn Grad, Sonne satt. Damit Felix Loch (36), Jessica Degenhardt (23) & Co. beim Weltcup-Finale gewohnt perfekte Bedingungen haben, wird's für Bahnchef Jens Morgenstern teuer.

"Oldie" Felix Loch (36) hat noch lange nicht genug, das machte er in Altenberg klar. © imago/Michael Kristen

"Wenn die Sonne aufs Eis scheint, hatten wir schon 23 Grad", berichtet Eismeister Ralf Mende. Am Wochenende "müssen die Sonnensegel runter" und die Kühlung hochgefahren werden. Morgenstern: "Bei Minusgraden im Januar hatte ich Stromkosten von 50.000 Euro, jetzt 100.000 Euro."

Der Aufwand lohnt sich. Immerhin präsentieren sich die Olympiasieger und Medaillen-Gewinner von Cortina den Fans, die traditionell zahlreich am Sonnabend (ab 9 Uhr) und Sonntag (ab 10.30 Uhr) an die Bahn strömen. Und weil das Wetter mitspielt, dürften die Bahnrekorde wackeln.

Dass es schnelle Bedingungen gibt, zeigte sich im Training. Da erwischte es die Lokalmatadoren. Doppel-Weltmeisterin Jessica Degenhardt aus Dresden stürzte mit ihrer Partnerin Cheyenne Rosenthal (25).

Während die Winterbergerin mit ein paar Schrammen davonkam, hatte es ihre "Jessi" etwas stärker erwischt, aber der Start beim Weltcup-Finale (2. Lauf am Sonnabend, 15 Uhr) ist nicht in Gefahr.