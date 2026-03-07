Heißes Saisonfinale in Altenberg: Sturz bremst Rodel-Lokalmatadoren nicht aus
Altenberg - Laut Wettervorhersage wird's am Wochenende im Altenberger Kohlgrund um die zehn Grad, Sonne satt. Damit Felix Loch (36), Jessica Degenhardt (23) & Co. beim Weltcup-Finale gewohnt perfekte Bedingungen haben, wird's für Bahnchef Jens Morgenstern teuer.
"Wenn die Sonne aufs Eis scheint, hatten wir schon 23 Grad", berichtet Eismeister Ralf Mende. Am Wochenende "müssen die Sonnensegel runter" und die Kühlung hochgefahren werden. Morgenstern: "Bei Minusgraden im Januar hatte ich Stromkosten von 50.000 Euro, jetzt 100.000 Euro."
Der Aufwand lohnt sich. Immerhin präsentieren sich die Olympiasieger und Medaillen-Gewinner von Cortina den Fans, die traditionell zahlreich am Sonnabend (ab 9 Uhr) und Sonntag (ab 10.30 Uhr) an die Bahn strömen. Und weil das Wetter mitspielt, dürften die Bahnrekorde wackeln.
Dass es schnelle Bedingungen gibt, zeigte sich im Training. Da erwischte es die Lokalmatadoren. Doppel-Weltmeisterin Jessica Degenhardt aus Dresden stürzte mit ihrer Partnerin Cheyenne Rosenthal (25).
Während die Winterbergerin mit ein paar Schrammen davonkam, hatte es ihre "Jessi" etwas stärker erwischt, aber der Start beim Weltcup-Finale (2. Lauf am Sonnabend, 15 Uhr) ist nicht in Gefahr.
Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal wollen gemeinsam zu Olympia 2030
Und ihre gemeinsame Zukunft? Die Champions verpassten leider die Spiele, wo nur ein deutsches Damendoppel fahren durfte.
"Nein", stellt Rosenthal klar. "Wir haben zusammen angefangen, weil wir zu Olympia wollten. Dieses Ziel hat sich nicht verändert." Sie machen mindestens bis 2030 weiter, wenn die Spiele in La Plagne (Frankreich) sind.
Wenn der Körper mitspielt, will dies auch Felix Loch. Der Berchtesgadener und Gesamtweltcup-Sieger wäre dann 40 und hätte seine sechsten Spiele erlebt - dreimal Olympia-Gold hat er schon. "Mein Arbeitgeber, meine Frau und die Kinder stehen mir da nicht im Wege", lacht der Bundespolizist.
Seine Söhne rodeln schon, "aber der Tag wird nicht kommen, wo wir zusammen in einem Rennen fahren. Mir macht's einfach Spaß. Solange ich sehe, dass ich die anderen ärgern kann, bin ich dabei."
Titelfoto: imago/Michael Kristen