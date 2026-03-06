Rodel-Queen Taubitz sorgt mit Aperol-Liebe für Internet-Hit: "Bin jetzt ein Meme"

Altenberg - "Ich bin jetzt ein Meme", lachte Rodlerin Julia Taubitz (30). Während viele Fans ihre zwei Olympia-Goldmedaillen bewundern wollen und der Annabergerin zum verdienten Coup von Cortina gratulieren, ist sie im Netz "ein virales Internetphänomen" ...

In Cortina raste Julia Taubitz (30) zum Start-Ziel-Sieg. Ihr Jubel sorgte für einen Internet-Hit. Jetzt will sie noch Kristall in Altenberg einsammeln. © imago/Xinhua

Ihre pure Freude auf einen kühlen Aperol nach dem Olympiasieg ging durch die Decke. Das freute auch den Produzenten des italienischen Sommergetränks. Die 30-Jährige soll einen Vorrat als Dankeschön erhalten haben.

"Ja, das stimmt", meinte Julia freudig lächelnd. "Ich kann viel Aperol trinken im Sommer." Eine 3-Liter-Flasche wird wohl im geliebten Wohnmobil verschwinden.

"Das hole ich Mitte März aus dem Winterschlaf. Ostern geht's auf Tour." Wenn der Schlüssel rumgedreht wurde, will die Sächsin auch in Ruhe die Saison Revue passieren lassen.

Zuvor stehen in Altenberg am Samstag (1. Lauf/12.40 Uhr) und Sonntag (2. Lauf/11.40 Uhr) entscheidende Läufe an. Die Kristallkugel für den Triumph im Gesamtweltcup hat Taubitz zwar schon mehrfach daheim, aber es ist ihr neben dem Olympia-Gold der wichtigste Titel.

Die Beste und Konstanteste der Saison zu sein, mehr geht einfach nicht. Um diesen Winter wieder ganz oben zu stehen, muss am Sonntag alles passen.