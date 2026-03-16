Wintersport-Saison ist vorbei: Tausende Gäste strömten nach Oberhof

Die etwa 800 Meter lange Piste am Fallbachhang Oberhof wird künstlich beschneit. © Michael Reichel/dpa

"Wir sind durchaus zufrieden mit der Wintersaison", sagte der stellvertretende Betriebsleiter Marcus König. 30.000 Skigäste seien über die rund 80 Betriebstage zum Fallbachhang gekommen. Im Winter zuvor waren es demnach nur 23.000 gewesen.

"Wir hatten oft richtig schönes Winterwetter mit verschneiten Bäumen und scheinender Sonne." Das habe die Menschen gelockt, erklärte König. In der Saison '24/'25 sei es verregneter und schmuddeliger gewesen.

Regen trübte auch das letzte offizielle Wochenende mit Skilift-Betrieb. Nur vergleichsweise wenige Gäste seien auf der Kunstschnee-Piste unterwegs gewesen. Abseits von ihr liege seit Wochen schon kein Schnee mehr. Ohne Beschneiungsanlage wäre der Betrieb unmöglich, betonte König.

Er stellte in den Raum, dass am kommenden Wochenende die Anlage möglicherweise noch einmal für Ski-Gäste geöffnet werden könnte. "Es soll die nächsten Tage wieder kühler werden und unsere Schneeauflage ist gut, die schmilzt nicht weg." Wenn dann am Wochenende das Wetter noch mitmache, könnten Ski-Fans auf ein paar Abfahrten hoffen.