Kombinierer starten mit drei Wettkämpfen - Frenzel: "Alle gut in Form"

Ruka (Finnland) - Heute starten die Nordischen Kombinierer beim Weltcup-Auftakt in Ruka in die Olympia -Saison. In Finnland stehen am Wochenende für die Männer drei Wettkämpfe auf dem Programm. Aus Sachsen dabei sind der verantwortliche Teamchef Eric Frenzel (37) und Terence Weber (29, beide Geyer).

Teamchef Eric Frenzel (37) lobt die Form seiner Athleten. © Bildmontage: IMAGO/Ulrich Wagner

Fehlen wird noch der Gesamt-Weltcup-Sieger des Vorjahres, Vinzenz Geiger (28, Oberstdorf). Er hat sich beim Fußballspielen in der Halle einen Bänderausriss zugezogen.

Ein schmerzlicher Verlust, doch bei Frenzel ist eher Vorfreude zu spüren: "Wir sind seit Dienstag hier. Wir freuen uns alle sehr auf den Weltcup-Start", so der 37-Jährige:

"Fast alle Athleten sind in einer sehr guten Verfassung und sind auch in der Vorbereitung gesund geblieben. Die, die in Finnland am Start sind, haben eine sehr gute Form."



In der werden die anderen Nationen auch sein, daher ist es für ihn schwer einzuschätzen, wo genau seine Athleten stehen.

"In den letzten Wochen hatten wir nur wenige Vergleiche mit anderen Nationen beim Training. Auch bezüglich der Materialänderungen wird es interessant sein zu sehen, wie sich alle weiterentwickelt haben."