Kombinierer starten mit drei Wettkämpfen - Frenzel: "Alle gut in Form"
Ruka (Finnland) - Heute starten die Nordischen Kombinierer beim Weltcup-Auftakt in Ruka in die Olympia-Saison. In Finnland stehen am Wochenende für die Männer drei Wettkämpfe auf dem Programm. Aus Sachsen dabei sind der verantwortliche Teamchef Eric Frenzel (37) und Terence Weber (29, beide Geyer).
Fehlen wird noch der Gesamt-Weltcup-Sieger des Vorjahres, Vinzenz Geiger (28, Oberstdorf). Er hat sich beim Fußballspielen in der Halle einen Bänderausriss zugezogen.
Ein schmerzlicher Verlust, doch bei Frenzel ist eher Vorfreude zu spüren: "Wir sind seit Dienstag hier. Wir freuen uns alle sehr auf den Weltcup-Start", so der 37-Jährige:
"Fast alle Athleten sind in einer sehr guten Verfassung und sind auch in der Vorbereitung gesund geblieben. Die, die in Finnland am Start sind, haben eine sehr gute Form."
In der werden die anderen Nationen auch sein, daher ist es für ihn schwer einzuschätzen, wo genau seine Athleten stehen.
"In den letzten Wochen hatten wir nur wenige Vergleiche mit anderen Nationen beim Training. Auch bezüglich der Materialänderungen wird es interessant sein zu sehen, wie sich alle weiterentwickelt haben."
Das gilt auch für Terence Weber, für den die Vorbereitung sportlich nicht optimal verlaufen ist. "Das macht aber nichts. Ich bin trotzdem zuversichtlich, dass wir eine gute Leistung zeigen werden als Team", so der 29-Jährige, der auch schon in seine elfte Weltcup-Saison startet: "Was möglich ist, werde ich abrufen."
