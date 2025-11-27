"Wir sind eingeschneit": Skifans im Südwesten können am Wochenende durchstarten

Stuttgart - Die Feldbergbahnen sind bereit für Wintersport und Skispaß! Am Feldberg startet heute die Wintersaison für Jahreskarteninhaber und am Freitag geht es dann offiziell los für alle Gäste.

Im Schwarzwald können Wintersportler am Wochenende durchstarten. © Thomas Warnack/dpa

"Wir sind hier eingeschneit", sagte eine Sprecherin der Hochschwarzwald Tourismus GmbH. Es herrschten beste Voraussetzungen für alle Pistenliebhaber und Wintersportler. "Es passt fürs Wochenende."

Von den Liften und Bahnen am Feldberg sollen zunächst vier geöffnet werden, darunter der Grafenmattlift 1, die Feldbergbahn und der Resilift. Dann öffnen nach und nach die anderen Lifte, bis ab 5. Dezember voraussichtlich alle Hauptbahnen laufen.

Derzeit lägen am Feldberg laut Schneebericht zwischen 40 und 60 Zentimeter gebundener Neuschnee. "Das sind unglaublich gute Bedingungen." Alleine 25 Zentimeter waren erst am Mittwoch dazugekommen.

Überhaupt stehen die meisten Liftbetreiber in den Wintersportgebieten des Südwestens schon in den Startlöchern, aber bisher waren wetterbedingt abgesehen etwa vom Kaibenlochlift am Kandel kaum Lifte in Betrieb gewesen.

Für die rund 70 Skilifte auf der Schwäbischen Alb etwa bleibt das nach Angaben einer Sprecherin des Tourismusverbands Schwäbische Alb auch zunächst so. "Der Schnee hat bisher einfach nicht ausgereicht", sagte sie.