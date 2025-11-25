Klarheit nach positivem Dopingtest: Olympia-Siegerin darf nicht an Weltcup teilnehmen

Oberhof (Thüringen) - Skilangläuferin Victoria Carl (30) hat Gewissheit: Die Olympiasiegerin von 2022 verpasst nach ihrem positiven Dopingtest im März die Winterspiele in Mailand und Cortina im kommenden Februar. Was heißt das für die Karriere?

Wie lange die gebürtige Thüringerin gesperrt wird, ist noch unklar. © Fabrice COFFRINI / AFP

Eine Teilnahme sei "nach aktuellem Verfahrensstand ausgeschlossen", teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstag mit. Ein offizielles Urteil der Nationalen Anti-Doping-Agentur steht zwar auch wenige Tage vor Beginn der Weltcupsaison noch aus.

Doch fest steht: Carl darf nicht am Wettkampfbetrieb teilnehmen und weiterhin auch nicht mit dem deutschen Team trainieren.

Zuletzt hatte Carl auf Instagram von Tagen berichtet, an denen sie "aufgeben" wollte. Auch am Dienstag sprach sie von einer "sehr harten Zeit", in der sie "immer gehofft habe, dass sich noch alles zum Guten wenden könnte". Doch das tat es nicht. Ein mildes Urteil wie etwa bei Tennisprofi Jannik Sinner (24), der nur drei Monate pausieren musste, wird es nicht geben.

Carl war nach der vergangenen Weltcupsaison, die sie auf Platz zwei der Gesamtwertung abgeschlossen hatte, bei einer Probe im Rahmen der Militär-WM positiv auf den Wirkstoff Clenbuterol getestet worden.

Nach Darstellung von Carl und dem DSV war der Wirkstoff in einem Hustensaft enthalten, welcher der Athletin von einem Bundeswehr-Arzt verabreicht worden war. "Aber Fehler anderer oder Unwissenheit schützen nicht vor Strafen", hatte zuletzt schon Bundestrainer Peter Schlickenrieder (55) geäußert.