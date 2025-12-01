Gegner schwer verletzt: Langlauf-Olympiasieger rastet im Ziel völlig aus

Kirowsk (Russland) - Irre Szenen im Zielbereich! Der russische Langlauf-Superstar Alexander Bolshunov (28) hat bei einem Rennen des Russland-Cups völlig die Nerven verloren und seinen Konkurrenten Alexander Bakurov (22) verletzt.

Dreifach-Olympiasieger Alexander Bolshunov (28) ließ sich im russischen Langlauf-Cup zu einer enormen Unsportlichkeit hinreißen. © CHRISTOF STACHE / AFP

Der Skandal ereignete sich am Samstag, als in Kirowsk ein Sprint ausgetragen wurde. Bolshunov erreichte zwar das Halbfinale, dort kamen sich der Dreifach-Olympiasieger von Peking und Bakurov allerdings kurz vor dem Ziel in die Quere. Bolshunov stürzte und wurde am Ende Sechster, sein Kontrahent brach sich den Stock und verpasste als Vierter ebenfalls das Finale.

Im Zielbereich brannten dem 28-Jährigen dann alle Sicherungen durch: Er fuhr hinter Bakurov her, der sich erschöpft über eine Bande lehnte, und rammte ihm den Ellbogen in den Rücken!

Unter dem Druck brach die Bande zusammen, der 22-Jährige stürzte zu Boden. Auf Videoaufnahmen der Szene ist zu sehen, wie sich ein Ordner zwischen die lautstark diskutierenden Männer stellt, Bakurov tippt sich vehement an die Schläfe und humpelt im Anschluss aus dem Zielbereich.