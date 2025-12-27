Mit Verspätung: Skiarena Silbersattel startet in Saison

Steinach/Oberhof - Mit Verspätung ist Thüringens größtes Skigebiet in die Wintersaison gestartet.

Thüringens größtes Skigebiet startet nun ebenfalls in die Saison. © Martin Schutt/dpa

In der Skiarena Silbersattel nahmen am Samstag die Alpinskifahrer und Snowboarder bei sonnigem Winterwetter die erste geöffnete Piste in Besitz, wie Webcams zeigten.

Die Schneeauflage war bis zu 40 Zentimeter dick, wie von der Website der Skiarena hervorging. Die Anlage wird künstlich beschneit.

Wegen Schneemangels war der ursprünglich für das vierte Adventswochenende geplante Saisonstart verschoben worden. Auch jetzt ist den Angaben zufolge der Großteil der Pisten noch geschlossen.

Neben der Skiarena Silbersattel steht Alpinfahrern derzeit nur noch der Snowpark am Fallbachhang in Oberhof zur Verfügung, dort ist nach Angaben des Regionalverbundes Thüringer Wald jetzt auch das Winterlernland für Anfänger geöffnet.