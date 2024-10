Nach 20 Jahren: Skeleton-Weltmeisterin Tina Hermann beendet Karriere

"Nach vielen Jahren voller Leidenschaft, harter Arbeit und unvergesslichen Erlebnissen ist es für mich an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen und mich vom aktiven Skeletonsport zu verabschieden", wird Hermann in einer Mitteilung des Bob- und Schlittenverbands für Deutschland zitiert.

Auch in Zukunft will sie ihrem Sport verbunden bleiben. Hermann bleibt bei der Bundespolizei und will an der Sportschule in Bad Endorf arbeiten.