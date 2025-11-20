Zehn Kilo zunehmen für Olympia-Gold? Für Rodel-Queen Taubitz keine Option

Oberhof - Es ist ein heikles Thema - gerade für Frauen. Julia Taubitz (29) stand jetzt für ihren Traum vom Olympia-Gold nach der ersten Trainingswoche auf der Bahn der Bahnen in diesem Winter vor der Frage: "Mindestens zehn Kilo zunehmen, um einen Vorteil zu haben?"

Oft versucht, zu kopieren, nie erreicht: Die Fahrlage von Julia Taubitz (29) ist einzigartig. Holt sie damit endlich ihren letzten fehlenden Titel? © IMAGO/Christian Heilwagen

Die Antwort der amtierenden dreifachen Weltmeisterin fiel klar aus: "Mache ich nicht. Geht nicht. Will ich nicht." Die Annabergerin muss jetzt verstärkt an einer anderen Stellschraube drehen. "Dem Start - da muss ich den Fokus drauflegen."

Weshalb ist dies für die Gesamtweltcup-Siegerin der vergangenen fünf Jahre ein Thema? "Die neue Bahn im italienischen Cortina ist super flach. Der Start und die Körpermasse sind entscheidend", erklärt die 29-Jährige.

Den Startvorsprung können die Asse höchstens an der Kurve vier und dem kniffligen Übergang zur fünf verlieren.

"Was du oben mitnimmst, hältst du, weil es keine steile Passage gibt", so Taubitz. "Als das Wetter schlecht im Training war, das Eis dadurch langsam, waren die leichteren Personen bei uns im Team frustriert."