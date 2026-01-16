Jungk hadert mit Silber in Altenberg, Kreher glücklichste Zweite: "Es gibt ein neues Tattoo!"

Beim finalen Skeleton-Weltcup in Altenberg hat sich Susanne Kreher endgültig das Olympia-Ticket geschnappt, Axel Jungk hingegen ist mit Platz zwei unzufrieden.

Von Enrico Lucke

Altenberg - Auf den Armen von Susanne Kreher sind über 30 Tattoos. Als die Dresdnerin am Freitag beim Heimweltcup in Altenberg Silber gewann und sich ihren großen Traum vom Olympia-Start endlich erfüllte, verriet sie: "Es gibt ein neues Tattoo!"

Susanne Kreher (27) freute sich über das Olympia-Ticket für Cortina. Als Belohnung gibt's ein weiteres Tattoo. © Lutz Hentschel Was, das hält sie geheim. Die 27-Jährige versprach, dass es keine olympischen Ringe werden. Bisher zieren Schmetterling, Grabstein, Blume, Katze, eine Hand mit Messer, ein Bär auf der Wolke ihre Arme. Vielleicht werden es die Freundentränen, die Kreher nach dem zweiten Lauf im Kohlgrund am Freitag vergoss. "Ich konnte nicht anders, weil ich jetzt sicher dabei bin", verriet die Skeletoni, nachdem sie ihre dritte Olympia-Norm (Top acht) eingefahren hatte. Sie war "so erleichtert". Dass Jacqueline Pfeifer mit einer Gesamtzeit von 1:54,42 Minuten und einem Bahnrekord im zweiten Lauf (57,06 Sekunden) sich den Sieg sicherte, war Kreher egal. Sie war die glücklichste Zweite.

Skeleton: Axel Jungk ärgert sich über Fehler in beiden Läufen