Deutsches Ski-Ass am Boden: "Wahr gewordener Albtraum"

"Der körperliche Schmerz hält sich in Grenzen, aber innerlich, innerlich gehts mir aktuell nicht gut", erklärte Holzmann.

Im Slalom-Training verlor er am Steilhang das Gleichgewicht und stürzte heftig, wie das angefügte Video der verhängnisvollen Fahrt zeigte. Dabei riss er sich das Kreuzband im rechten Knie und wird monatelang ausfallen - mindestens für den Rest der Ski-Alpin-Saison .

Sebastian Holzmann fuhr im Weltcup bisher insgesamt viermal in die Top 15. © Robert F. Bukaty/AP/dpa

Deshalb sei er enorm dankbar für die Unterstützung seiner Familie und Freunde, die auch in diesen schweren Zeiten für ihn da seien.

"Gerade bin ich angeknackst, aber scheiße verdammt. Aufgeben ist keine Option!", machte Holzmann bereits eine Kampfansage für die Zukunft.

Seit 2014 fährt der Oberstdorfer immer wieder im Weltcup, schaffte seinen Durchbruch aber erst bei der WM 2023, als er überraschend einen fünften Platz im Slalom einfuhr.

In dieser Saison lief es bisher allerdings noch nicht allzu gut für den 31-Jährigen: In beiden bisher ausgetragenen Slaloms verpasste er den zweiten Durchgang. Jetzt hat er jedoch zumindest in diesem Winter keine Gelegenheit mehr, sich zu verbessern.